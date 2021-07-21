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среда, 21 июля 2021 15:32

В уголовном деле по Мамедову не нашли политики - СМИ

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В уголовном деле по Мамедову не нашли политики - СМИ
Адвокаты заместителя генерального прокурора Гюндуза Мамедова считают, что закон его не обязывает предоставлять информацию о работе по совместительству

В начале июля в СМИ появилась информация о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя генерального прокурора Гюндуза Мамедова. Сейчас стало уже официально известно, что уголовное дело расследуется по ч.1 ст. 366.

Об этом сообщает Голос.ua.

Суть обвинений сводится к тому, что Мамедов не предоставил перечень необходимых сведений при получении допуска к государственной тайне. Речь идет о его работе по совместительству в Одесском университете имени Мечникова.

Адвокаты Мамедова полагают, что закон его не обязывает предоставлять информацию о работе по совместительству, учитывая то, что данная информация носит открытый характер и при желании ее можно получить из многих источников.

Увольнение Мамедова сопровождалось скандалом, ведь мотивом для его увольнения стала дезинформация - Мамедов вместе с Василием Бурбой распространил данные о том, что Офис президента не справился с привлечением "вагнеровцев" в Киев. Как показала проверка, данная информация оказалась вымышленной и никем не проверенной.

Несмотря на то, что отдельные представители СМИ и общественности видят в возбуждении уголовного дела политический контекст, на деле такого контекста не наблюдается – нарушение закона зафиксировано.

Напомним, что во время руководства Департаментом надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Гюндуз так и не довел до конца расследование большого количества преступлений, совершенных на территории Донбасса и Крыма. По поводу катастрофы со сбитым Боингом Мамедов неоднократно высказывался в защиту интересов Украины. Однако в реальности ему не удалось вложить какого-либо влияния в расследование трагедии.

Голос.ua
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21
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