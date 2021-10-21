В ТКГ сообщили о состоянии Кравчука после операции

Неизвестно, сможет ли Кравчук появиться на публике до конца года. Фото: facebook.com/1leonidkravchuk

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу 87-летний Леонид Кравчук успешно проходит реабилитацию в Германии после операции на сердце.

Пока неизвестно, сможет ли Кравчук появиться на публике до конца года, заявил представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала "Наш".

"С господином Кравчуком немного деликатный вопрос. Он заключается в том, что родственники и близкие просили не комментировать. Но поскольку есть общественный интерес, информацию можно озвучить. Он проходит сейчас реабилитацию. Родственники говорят, что она достаточно успешная", - сказал Арестович.

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В конце июня текущего года Кравчук попал в реанимацию после операции на сердце. Семья запретила врачам сообщать подробности о его состоянии. В прошлом году в августе президент Владимир Зеленский ввел Кравчука в состав делегации Украины в ТКГ и назначил его главой. Сейчас главу украинской делегации замещает вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.