В столице штрафуют за неочищенные тротуары

В Киеве штрафуют за несвоевременную уборку последствий непогоды. Фото: Facebook

В столице инспекторы благоустройства составили 150 протоколов за несвоевременную уборку последствий непогоды.

Об этом сообщили в Департаменте городского благоустройства КГГА.

"Инспекторы внесли более 1000 предписаний и составили 150 протоколов за административное правонарушение по статье 152 КУоАП. Статья предусматривает наложение штрафа в размере от 340 до 1700 грн", - говорится в сообщении.

Так, предприятия, учреждения и организации, независимо от их форм собственности, должны привлечь все возможные ресурсы для расчистки улично-дорожной сети.

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"В процессе содержания объектов благоустройства, балансодержатели должны соблюдать соответствующие технологии по обеспечению условий функционирования и содержания их в надлежащем санитарно-техническом состоянии, в частности, убирать от снега и гололеда прилегающую на 10 м территорию", - отмечается в сообщении.

На улицах Киева с 07:00 утра дежурят более 80 столичных инспекторов благоустройства. Они в усиленном режиме проверяют своевременность ликвидации последствий непогоды.

Через ледяную слива, которая длилась с четверга, 10 декабря, на киевских улицах образовалось плотное ледовое покрытие. Травмировались менее 150 взрослых и 13 детей. Сейчас в столице преодолевают последствия непогоды 250 единиц техники и 5 тысяч коммунальщиков. По прогнозам синоптиков, в столице 12 декабря на дорогах снова ожидается гололедица, днем ​​- гололед.