В столице простились с участником национально-освободительного движения

В Киеве попрощались с участником вооруженного подполья Организации украинских националистов Орестом Васкулом.
Церемония состоялась в Михайловском Златоверхом соборе Украинской православной церкви, сообщает "Укрінформ"
Пана Ореста похоронили с официальным похоронным церемониалом Министерства обороны Украины и почетным караулом Отдельного президентского полка имени гетмана Богдана Хмельницкого.
У Михайлівському Золотоверхому соборі відбулось прощання з Орестом Васкулом – учасником збройного підпілля ОУН під час Другої Світової війни, багаторічним в'язнем радянських концтаборів, керівником Київського крайового братства ветеранів ОУН і УПА— Радіо Свобода (@radiosvoboda) June 13, 2021
Відео: Сергій Нужненко pic.twitter.com/8RqNc3DJiG
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"Наш воин, наш защитник Орест Васкул служил в ОУН, достойно пережил плен, советские концлагеря и всегда оставался целостным человеком, при жизни много сделал для Украины", - сказано во время прощания.
Отдать последний долг участнику освободительной борьбы пришли многие политики, художники, рядовые граждане.
Орест Васкул умер на 94 году жизни, 8 июня этого года. Он возглавлял Киевское краевое братство ОУН-УПА. Награжден орденом "За заслуги III степени".
Был участником вооруженного подполья ОУН во время Второй мировой войны, многолетним узником советских концентрационных лагерей.
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