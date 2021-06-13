В столице простились с участником национально-освободительного движения

В Киеве попрощались с участником вооруженного подполья Организации украинских националистов Орестом Васкулом.

Церемония состоялась в Михайловском Златоверхом соборе Украинской православной церкви, сообщает "Укрінформ"

Пана Ореста похоронили с официальным похоронным церемониалом Министерства обороны Украины и почетным караулом Отдельного президентского полка имени гетмана Богдана Хмельницкого.

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"Наш воин, наш защитник Орест Васкул служил в ОУН, достойно пережил плен, советские концлагеря и всегда оставался целостным человеком, при жизни много сделал для Украины", - сказано во время прощания.

Отдать последний долг участнику освободительной борьбы пришли многие политики, художники, рядовые граждане.

Орест Васкул умер на 94 году жизни, 8 июня этого года. Он возглавлял Киевское краевое братство ОУН-УПА. Награжден орденом "За заслуги III степени".

Был участником вооруженного подполья ОУН во время Второй мировой войны, многолетним узником советских концентрационных лагерей.