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суббота, 21 августа 2021 02:14

В США сообщили, кто возглавит делегацию на саммите "Крымской платформы" от страны

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В США сообщили, кто возглавит делегацию на саммите &quot;Крымской платформы&quot; от страны
Сообщили, кто будет представлять США на "Крымской платформе". Фото: Украинская правда

Делегацию США на саммите "Крымской платформы" возглавит министр энергетики Дженнифер Грэнхолм.

Также туда вошла временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, сообщает пресс-служба Белого дома.

На саммите будет присутствовать заместитель министра энергетики по международным делам Эндрю Лайт.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что США на саммите Крымской платформы представит личный посланник президента и член правительства, министр транспорта Питер Буттиджедж.

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Саммит "Крымской платформы" пройдет в киевском конференц-центре Парковый 23 августа. На официальной части выступят президент Украины, глава Верховной Рады, премьер-министр, главы иностранных делегаций, лидер крымскотатарского народа, представитель экспертной сети Крымской платформы. Во второй части саммита пройдет четыре тематических панели с участием чиновников, членов делегаций, независимых украинских и иностранных экспертов.

"Крымская платформа" должна стать новым международным форматом для повышения эффективности и координации действий международного сообщества по деоккупации Крыма и защиты прав и интересов крымчан.

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