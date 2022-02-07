В США предупредили, что санкции против России коснутся Китая

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что санкции США против России коснутся и Китая.
Об этом сообщает CBC News.
По словам Салливана, санкции будут оказывать прямое влияние на Китай.
"Они пойдут на финансовую систему России, которая, конечно, тоже затрагивает китайскую экономику", - сказал чиновник.
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По его мнению, Пекин должен это учитывать, учитывая свои отношения с Россией.
"Мы верим, что Пекин в конечном итоге будет нести часть расходов российского вторжения в Украину, и что они должны просчитать это, рассматривая свои отношения с российским правительством в течение следующих нескольких недель", - сказал Салливан.
Президент России Владимир Путин подписал с лидером Китая Си Цзиньпином совместное заявление. Оно касается требований России к странам Запада на фоне угрозы вторжения российских войск в Украину. Китай поддерживает требования РФ о гарантиях безопасности, в которых Москва добивается гарантий нерасширения НАТО на восток.
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