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понедельник, 07 февраля 2022 03:42

В США предупредили, что санкции против России коснутся Китая

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В США предупредили, что санкции против России коснутся Китая
Китай и Россия едины в неприемлемости для них укреплении Североатлантического союза. Фото: Reuters

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что санкции США против России коснутся и Китая.

Об этом сообщает CBC News.

По словам Салливана, санкции будут оказывать прямое влияние на Китай.

"Они пойдут на финансовую систему России, которая, конечно, тоже затрагивает китайскую экономику", - сказал чиновник.

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По его мнению, Пекин должен это учитывать, учитывая свои отношения с Россией.

"Мы верим, что Пекин в конечном итоге будет нести часть расходов российского вторжения в Украину, и что они должны просчитать это, рассматривая свои отношения с российским правительством в течение следующих нескольких недель", - сказал Салливан.

Президент России Владимир Путин подписал с лидером Китая Си Цзиньпином совместное заявление. Оно касается требований России к странам Запада на фоне угрозы вторжения российских войск в Украину. Китай поддерживает требования РФ о гарантиях безопасности, в которых Москва добивается гарантий нерасширения НАТО на восток.

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