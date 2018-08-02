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четверг, 02 августа 2018 19:48

В США поддержали одну из идей Порошенко

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В США поддержали одну из идей Порошенко
В США поддерживают идею предоставления Украинской православной церкви Томоса. Фото: Цензор.НЕТ

США поддерживают создание Единой поместной Украинской православной церкви. Об этом заявил посол Украины в Америке Валерий Чалый заявил в интервью "Укринформу".

"Вопросы религии и церкви не является той сферой, где государственные структуры непосредственно влияют на решение. Этим занимаются именно религиозные организации. И мы имеем консолидированную поддержку православных церквей, по сути, всего Западного полушария. И я очень благодарен за позицию Украинской Православной Церкви США, за лидерство митрополита Антония и архиепископа Даниила, за единство, которое было продемонстрировано буквально на днях во время празднования 100 лет основания УПЦ в Америке. Там присутствовали члены Константинопольского Синода, представители автокефалии их Церквей разных стран, и у меня сложилось очень позитивное впечатление после общения с ними ".

УПЦ США ​​после завершения дискуссий поддерживают идею украинской независимой церкви.

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Петр Порошенко 17 апреля подписал обращение к Вселенскому патриархату с просьбой предоставить томос Украинской поместной автокефальной церкви. 19 апреля его поддержала Верховная Рада.

23 июня четыре митрополиты УПЦ Московского патриархата с народным депутатом из "Оппозиционного блока" Вадимом Новинским ездили в Стамбул, чтобы отговорить Вселенского патриарха Варфоломея предоставить Украинской православной церкви статус поместной. После 6-часового разговора за закрытыми дверями Варфоломей не подтвердил предоставления украинской Церкви автокефалии в определенные сроки.

Порошенко надеялся, что решение о томосе могут принять до 1030-летия крещения Руси - 28 июля этого года.

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02
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