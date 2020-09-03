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четверг, 03 сентября 2020 22:16

В США назвали окончательную дату выхода с ВОЗ

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В США назвали окончательную дату выхода с ВОЗ
США выйдут из ВОЗ в июле следующего года - Помпео. Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки оставят Всемирную организацию здравоохранения в июле 2021 года.

В то же время, в США планируют отзывать своих представителей из штаб-квартиры и других офисов организации. Об этом сообщил государственный секретарь США Майк Помпео в Twitter.

"Сегодня Администрация Дональда Трампа продолжает продвигаться вперед с выходом США из Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ не смогла провести срочно необходимы реформы, начиная с демонстрации своей независимости от Коммунистической партии Китая", - отметил Помпео.

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По его словам, США определят альтернативных партнеров-исполнителей и предоставят им целевое финансирование для защиты здоровья и безопасности американцев и спасения жизней во всем мире.

Напомним, Дональд Трамп 29 мая заявил о разрыве отношений Соединенных Штатов с ВОЗ. Свое решение он объяснил тем, что в ВОЗ отказались проводить реформы, которые требовал Вашингтон.

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