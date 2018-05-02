В США намекнули: накажут Кремль за вмешательство в украинские выборы

США будут продлевать антироссийские санкции, пока РФ не прекратит агрессивную политику. Фото: ukrinform.ua

В случае вмешательства России в парламентские или президентские выборы в Украине в 2019 году, США введет новые антироссийские санкции.

Об этом заявил помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл на брифинге в Киеве.

"Военное или иное вмешательство России неприемлемо. Если это будет продолжаться, мы и в дальнейшем будем вводить санкции", - заявил он.

"С января прошлого года нынешняя администрация президента США ввела санкции против 179 российских физических и юридических лиц. Мы оставляем России возможность сделать свой выбор. Но и в дальнейшем будем усиливать свои санкции. Цена для России будет расти, пока она не прекратит осуществлять агрессивную внешнюю политику", - отметил Митчелл.

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Следующие выборы президента должны состояться в марте 2019-го, парламента - в октябре того же года.