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понедельник, 23 декабря 2019 13:13

В США хотят допросить свидетелей из-за задержки военной помощи Украине

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В США хотят допросить свидетелей из-за задержки военной помощи Украине
Через полтора часа после разговора президентов США и Украины дали приказ прекратить военную помощь. Фото: korrespondent

Пентагон получил первую официальную указание остановить предоставление Украине военную помощь через полтора часа после телефонного разговора президентов США и Украины 25 июля.

Об этом говорится в электронных письмах, которые обнародовал лидер демократов в Сенате США Чак Шумер, пишет radiosvoboda.

Также подчеркнул, что необходимо провести допрос свидетелей в судебном рассмотрении дела об импичменте президента Дональда Трампа в Сенате.

Электронные письма полученные по решению суда американской неправительственной организацией Center for Public Integrity (СРИ).

В документах на 146 страницах приводится переписка чиновников Пентагона и Службы бюджета и управления Белого дома о предоставлении военной помощи Украине.

Расследование о возможности импичмента Трампа началось в сентябре, после того, как сотрудник спецслужб, имя которого официально до сих пор не названы, написал жалобу на давление, президент, по его данным, оказывал на Украине. С помощью давления планировал навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 демократу Джо Байдена.

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Вопрос об устранении 45-го президента от должности должно рассмотреть Сенат США. Поскольку для отстранения нужны две трети голосов, а большинство в Сенате - у республиканцев, Дональд Трамп, скорее всего, сохранит свой пост.

После телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского Белый дом поручил представителям Пентагона приостановить военную помощь Украине.

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23
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