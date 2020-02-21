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пятница, 21 февраля 2020 19:48

В США говорят, что Зеленский способен на прорыв

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В США говорят, что Зеленский способен на прорыв
Зеленский продолжает курс на реформы, говорят американские дипломаты.

В США скорее положительно оценивают первое время работы Владимира Зеленского на должности президента Украины.

"Зеленский сделал неплохую работу с тех пор, как стал президентом", - цитирует бывшего американского посла США в Украине Джона Хербста "Новое время"

Новый глава государства продолжил курс на реформы и сделал акцент на антикоррупционной деятельности, сказал дипломат. При этом, в отличие от предыдущего президента и его команды, Зеленский не получил такой негативной реакции от налогоплательщиков, считает Хербст.

"Во внешней политике он (Зеленский. - Gazeta.ua) также неплохо выглядит, пусть его взгляды на то, как вести переговоры с Кремлем, все еще несколько наивны.

Но он смог фиксировать кремлевские провокации, смог пройти через крайне тяжелую для любого президента ситуацию с США. Смог справиться с некоторой мягкостью, которая исходила от стран - участниц встречи в Париже, и он смог отстоять интересы Украины", - сказал дипломат.

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Другой экс-посол Стивен Пайфер вспомнил, как посещал Украину в ноябре 2019-го, "и как тут переживали касательно саммита в Париже".

"Зеленскому дали достаточно высокую оценку все, с кем я общался", - сказал Пайфер.

Дипломат отметил, что в США достаточно оптимистично оценивают Зеленского, "но есть два вопроса, которые волнуют всех".

"Какая судьба ожидает Приватбанк и действительно президенту Украины хватит сил и энергии вести обещанный процесс реформ? Но все равно есть надежда, что Зеленскому удастся сделать прорыв в различных сферах жизни страны. И нынешняя поддержка президента народом - важный факт, украинский избиратель не любит давать больших авансов", - сказал Пайфер.

Коррупцию и агрессию России граждане Украины считают главными проблемами, которые мешают развитию страны.

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