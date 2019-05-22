В США готовят новые санкции против России

США готовит санкции против двух Российских предприятий. Фото: УНН.

США объявили о новых санкциях против 2 предприятий и учебного центра по России.

Под новые ограничения попадают московский машиностроительный завод "Авангард", выпускающий зенитные ракеты С-400 и С-300, и самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования "Панцирь-С". А также конструкторское бюро приборостроения в Туле, учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине и их правопреемники, подразделения или дочерние компании, передает УНН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС рассматривает возможность запрета въезда украинцам с российскими паспортами

Ограничения вводятся в связи с нарушением законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения по Сирии, Северной Кореи и Ирана. Они будут оставаться в силе в течение 2 лет с даты вступления в силу.

Документ планируется официально опубликовать в федеральном реестре 22 мая.

Ульяна Супрун, и.о. министра здравоохранения Украины, в своем выступлении на 72 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве призвала ужесточить санкции против России.