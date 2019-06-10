В список "Слуги народа" попал экс-чиновник с серым прошлым

Юрия Гусева – возможного главу Министерства обороны от команды "Зе" - обвинили в воровстве 130 млн на бензине для армии. Фото: LB.ua

Потенциального Министра обороны от команды Зеленского и кандидата в народные депутаты по списку "Слуги народа", обвинили в коррупции при проведении тендерных процедур и закупок в армии. Об этом пишет "ДС" в статье "В список "Слуги народа" проник экс-замминистра обороны – фигурант громких скандалов" со ссылкой на руководителя группы "Информацинное сопротивление" Дмитрия Тымчука.

"В списке кандидатов в депутаты от "Слуги народа" просьба обратить внимание на Юрия Гусева (№41). Этот экс-замминистра обороны (2014-2016 гг), согласно нескольким инсайдам, рассматривается на пост нового главы Минобороны. Он – в проходной части списка партии "внесистемных новых лиц". Не будем вспоминать деятельность Гусева в печально известном Госагентстве по инвестициям Каськива времен Януковича. Сейчас – о вопросах, которые возникли к Гусеву в бытность его замминистра обороны после Майдана", - написал Тымчук.

Он напомнил, что один из таких вопросов парламентский Комитет нацбезопасности и обороны ВР рассматривал весной 2015-го.

"Речь шла о завышении цены при закупке топлива для армии - плюс 6 тыс. грн к рыночной цене на тонну. Всего переплата составила 130 млн грн. Гусев в расследовании Комитета ВР фигурировал как организатор тендера. Схему тогда удалось прикрыть. Правда, дело, возбужденное правоохранителями, ничем не закончилось", - констатировал нардеп.

Еще одним коррупционным фактом в деятельности Гусева Тымчук назвал вопрос, связанный с закупкой жилья для военнослужащих.

"В 2015-м МО из госбюджета выделили на закупку квартир для военных 1,14 млрд грн. За эти деньги планировалось приобрести две тысячи квартир. Однако по неизвестным причинам было закуплено лишь 75 квартир на 119 млн грн. Программа (при наличии средств!) была сорвана, о судьбе остальной суммы неизвестно. Пытались вмешаться правоохранители, но снова – без результата", - отметил руководитель "ИС".

Он подчеркнул, что озвученные коррупционные обвинения – "не окончательный список вопросов к Гусеву". "Но даже комментарии по указанным фрагментам с его стороны или со стороны руководства "Слуги народа" весьма облегчили бы понимание, о каких "новых лицах" идет речь. Не говоря уже о том, что эти "новые лица" предполагаются на высшую должность в армии", - резюмировал Дмитрий Тымчук.

Еще раньше народный депутат Татьяна Чорновол в своем расследовании описала коррупционную схему, в которой тендерный комитет МО, который контролировал Юрий Гусев, в первом квартале 2015-го закупил для армии бензин А-80, по сути у ГП "Укргаздобыча", однако через сеть посредников. Таким образом Минобороны "переплатило" 80 млн грн.

"Я лично не сомневаюсь, что за схемами, которые опозорили "волонтерский десант", стоял именно Юрий Гусев", - подчеркнула Татьяна Черновол.