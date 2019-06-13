В списке партии Зеленского "вылез" кум Медведчука

В списке партии Зеленского увидели "короля киосков".

В список "Слуги народа" попал Андрей Холодов, который связан с рынком столичных МАФов.

Об этом сообщает телеканал "24"

Он - 22-й номер в списке партии и контролирует бизнес киевских МАФовикив вместе со своей женой Екатериной Шаховской. Холодов оказался кумом Виктора Медведчука и Оксаны Марченко.

На фото в Instagram Марченко позирует вместе с Шаховской. Марченко пишет: "Катюша, мама моего крестника".

Шаховская известная завсегдатай различных светских тусовок. На нее зарегистрированы несколько предприятий, связанные с деятельностью МАФов в Киеве. Также ее имя раньше светилось в деле о громком ДТП, в котором по вине Bentley Шаховской были разбиты несколько авто в центре столицы и чуть не погиб регулировщик. Его авто снесло на полном ходу.

Однако после вмешательства мужа и его друзей-нардепов по делу загадочным образом появились новые обстоятельства и в итоге Шаховская оказалась невиновной.

Самого Холодова характеризуют, как "короля табачных киосков, причастного к контрабанде сигарет".

Вместе с Холодовым в список "Слуга народу" попал еще один представитель "киоскеров" Артем Культенко. Он 52-й.

Культенко также занимается МАФами и парковочными площадками.

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и Крыма.