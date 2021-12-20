В СНБО сказали, введут ли военное положение

Решение о военном положении в Украине будут принимать в зависимости от обстоятельств. Сейчас таких причин нет.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 19 декабря в эфире "Апостроф TV".
"Я бы не пугал людей введением военного положения. Решения будут приниматься в зависимости от тех обстоятельств, которые сегодня будут в стране. Если они появятся, то сразу будут приняты соответствующие решения", - сказал Данилов.
Ситуации, которая происходила в 2014 году, когда военные не защищали свою страну, точно не будет.
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Вдоль границы с Украиной на конец ноября Россия сосредоточила около 92 тыс. военных и большое количество техники в своих западных областях и в оккупированном Крыму. Украинская и американская разведки предупреждают, что Кремль может готовить полномасштабное вторжение. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что оно может начаться в январе-феврале 2022 года. Официально Москва это опровергла. Однако высказывания некоторых кремлевских чиновников свидетельствуют об обратном.
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