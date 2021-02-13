В "Слуге народа" решат, оставлять ли Дубинского председателем ячейки

Дубинского могут выгнать с руководящей должности в "Слуге народа". Фото: landlord.ua

В партии "Слуга народа" планируют в ближайшие дни рассмотреть вопрос, связанный с руководством Александром Дубинским Киевской областной организацией политсилы.

"Дубинский возглавляет ячейку (партии" СН "- ред.) Киевской области. В партии в ближайшие дни будет собрание по этому поводу, они будут решать вопрос именно по главе Киевского областного центра. Там партия уже решит", - сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире программы" Свобода слова Савика Шустера".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дубинского нет среди председателей ячеек "Слуги народа" - сайт партии

Дубинский возглавляет Киевскую областную организацию партии "Слуга народа", а также является заместителем председателя парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. 11 января Офис контроля за иностранными активами министерства финансов США ввел санкции против семи физических лиц и четырех организаций, связанных с народным депутатом Андреем Деркачем, за вмешательство в президентские выборы. В санкционный список был включен и народный депутат Дубинский. 1 февраля народного депутата Александра Дубинского исключили из парламентской фракции "Слуга народа".