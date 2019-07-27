В "Слуге народа" рассказали, почему не выиграли на всех округах

"В Луганской области сработала классическая история с покупкой голосов, сахаром и так далее", - Корниенко. ФОТО: Facebook "Слуга народа"

Мажоритарщики от "Слуги народа" выиграли только один округ в Луганской области через покупку голосов за сахар и гречку со стороны "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Об этом заявил главный штабист партии Александр Корниенко в интервью LB.ua.

"На нескольких округах в восточной Украине были сложные истории с их (партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - Gazeta.ua) кандидатами. Они вели довольно агрессивную кампанию, опирались на админресурс, на администрации заводов. Нашим кандидатам - не директорам производств - было труднее с этим бороться. В Луганской области сработала классическая история с покупкой голосов, сахаром и так далее", - сказал Корниенко.

По его мнению, на Луганщине работает "сталая сеть".

"Если посмотреть на области, где выиграли мажоритарщики-самовыдвиженцы, то это преимущественно аграрные регионы - Хмельницкая, Черниговская, Одесская области, Волынь. Это сельские районы, где уровень проникновения социальных сетей не так высок, чтобы давать сопротивление таким методам, и правоохранительная система часто аффилированная с местными феодалами ", - отметил главный штабист.

Победу мажоритарщиков на округах с "серьезными конкурентами" Корниенко считает заслугой медиа и блогеров - Александра Дубинского и Ольги Василевской.

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В Луганской области от партии "Слуга народа" выиграл один кандидат по мажоритарному округу, также по одному кандидату выиграли от "Оппозиционного платформы - За життя" и "Оппозиционного блока". Еще три округа выиграли самовыдвиженцы.

