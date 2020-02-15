В "Слуге народа" рассказали, какова вероятность роспуска Рады

Корниенко не верит в возможность роспуска ВР. Фото: УНИАН

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает маловероятной вероятность досрочного роспуска Верховной рады Украины.

"Низко очень оцениваю на 15%", - заявил Корниенко, передает РБК-Украина.

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Ранее лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что расценивает вероятность досрочного прекращения каденции Верховной Рады девятого созыва в 40%. Ранее он прогнозировал 75% вероятности такого роспуска.

Украинский не понравилась идея главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамия восстановить водоснабжение в оккупированный Крыму в обмен на уступки России по Донбассу.