В "Слуге народа" рассказали, какова вероятность роспуска Рады

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает маловероятной вероятность досрочного роспуска Верховной рады Украины.
"Низко очень оцениваю на 15%", - заявил Корниенко, передает РБК-Украина.
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Ранее лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что расценивает вероятность досрочного прекращения каденции Верховной Рады девятого созыва в 40%. Ранее он прогнозировал 75% вероятности такого роспуска.
Украинский не понравилась идея главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамия восстановить водоснабжение в оккупированный Крыму в обмен на уступки России по Донбассу.
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