В "Слуге народа" прокомментировали скандал с вечеринкой Тищенко

Подобные действия подрывают доверие граждан к целесообразности введенных властями карантинных мер. Фото: instagram.com/nikolaytyshchenko

В "Слуге народа" обязательно отреагируют на нарушение депутатом Николаем Тищенко локдауна в Киеве. Скандал с вечеринкой в отеле на столичном Подоле уже обсуждают в партийных чатах. Не исключено, что вопрос вынесут и на заседание фракции.

Подобные действия подрывают доверие граждан к целесообразности введенных властями карантинных мер, заявил нардеп фракции Александр Качура, пишет "Обозреватель". Он назвал поступок однопартийца ненормальным.

"Если будет установлено, что Тищенко действительно нарушал карантин, он должен ответить за это в соответствии с законодательством, уплатить штраф в 17 тысяч гривен. И, возможно, есть какие-то партийные взыскания, это пусть руководство фракции решает. Это сигнал для общества, что у нас есть какие-то "избранные", которым все дозволено. Но все же надо дождаться, чтобы он объяснил, что это была за история", – сказал Качура.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуга народа" Тищенко "наплевал" на народ - поставил машину возле зебры

Несмотря на локдаун в столице, Тищенко устроил шумную вечеринку в честь дня рождения жены Аллы Барановской. Мероприятие проходило в ресторане отеля Fairmont. Журналистам удалось зафиксировать машину Тищенко возле гостиницы. Гостей развлекала певица Катя Корецкая, все были без масок. Полиция начала производство по факту нарушения карантина, устанавливаются обстоятельства произошедшего.