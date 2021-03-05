В "Слуге народа" прокомментировали санкции против Коломойского

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко прокомментировал санкции против Коломойского. Фото: Reuters

США дали сигнал всем, что с олигархом Игорем Коломойским нежелательно иметь дело.

"США сегодня фактически показали, что не хотят видеть Коломойского и членов его семьи и связанных лиц в своей стране. Вместе с тем дали знать всем, для кого важны отношения с США, что с Коломойским нежелательно иметь дело", - заявил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии "Радио Свобода".

Он добавил, что в Украине продлится расследование дел, связанных с Коломойским.

"Это касается и Приватбанка, и других историй. Офис генерального прокурора и НАБУ плодотворно работают в тех производствах, которые есть", - сказал нардеп.

"Деолигархизации для президента Зеленского - не пустое слово. Медведчук, Порошенко, Коломойский или любой миллиардер должен понимать, что теперь он живет по общим для всех законными правилам", - сказал Корниенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Должны побороть олигархат" - что означают санкции для Коломойского

Он прокомментировал возможность влияния Коломойского на решения фракции.

"Что касается влияния на фракцию - я бы больше говорил о влиянии на отдельных народных депутатов. Фракция в целом продолжает принимать конструктивные решения", - подытожил он.

США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. Ему запретили въезд в страну. Был причастен к коррупционным действиям в должности руководителя Днепропетровской области. В Госдепе заявили, что эти действия подрывали верховенство права и веру украинской общественности в демократические институты и общественные процессы.