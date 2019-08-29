В "Слуге народа" прокомментировали будущее Авакова

"Очень сложный вопрос", — Арахамия. ФОТО: пресс-служба Кабмина

Депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия назвал будущее министра внутренних дел Арсена Авакова в новом правительстве "очень сложным вопросом".

Такую оценку он сделал в кулуарах Верховной Рады после торжественной части первого рабочего дня, передает LB.ua.

Также Арахамия уверен, что в Кабмине останется работать министр финансов Оксана Маркарова.

"Она большой специалист", - добавил он.

Министерские должности и повестку дня первого заседания фракция обсудит в 12:30, то есть за полчаса до начала заседания Рады.

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Арсен Аваков руководит Министерством внутренних дел с февраля 2014-го. Работал в правительстве Арсения Яценюка, теперь - Владимира Гройсмана. Он один из руководителей "Народного фронта".