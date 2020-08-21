В "Слуге народа" назвали причины по которым местные выборы могут отменить

Рассказали о возможных причинах отмены местных выборов. Фото: Галичина

Местные выборы в Украине могут не состояться только в случае, если в стране будет введен режим чрезвычайного положения.

Пока никаких оснований для отмены выборов нет, заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире телеканала "Украина 24".

Он надеется, что в Минздраве будут оперативно подавать информацию для принятия решения о введении ЧП в отдельных регионах. И напомнил ситуацию 2018: когда тогдашний президент Петр Порошенко объявил военное положение в некоторых областях из-за атаки РФ на украинские корабли в Керченском проливе, выборы в объединенные общины в этих областях проходили позже.

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Напомним, местные выборы назначены на 25 октября.