В "Слуге народа" назвали причины по которым местные выборы могут отменить

 
Ексклюзивы
1/5
Независимость - это разрыв с тоталитарным и начало развития
Независимость - это разрыв с тоталитарным и начало развития
Просмотров: 162
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
Просмотров: 252
Независимость – это достоинство
Независимость – это достоинство
Просмотров: 144
Независимость – это моя гордость и моя боль
Независимость – это моя гордость и моя боль
Просмотров: 324
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 4635
Украине - 29: с чем занятным связано это число
Украине - 29: с чем занятным связано это число
Просмотров: 351
Независимость — это способность самореализоваться в своей стране
Независимость — это способность самореализоваться в своей стране
Просмотров: 81
Независимость - это получить свою ценность как государства
Независимость - это получить свою ценность как государства
Просмотров: 90
Независимость - это базовое условие
Независимость - это базовое условие
Просмотров: 306
Независимость - это понимание смысла существования народа
Независимость - это понимание смысла существования народа
Просмотров: 117
Фото
Все фото
3
8
7
6
4
В Минске приземлился самолет ФСБ РФ: сообщают о возможном визите Путина в Беларусь
В Минске приземлился самолет ФСБ РФ: сообщают о возможном визите Путина в Беларусь
Белецкий заявил о решении Нацкорпуса участвовать в выборах
Белецкий заявил о решении Нацкорпуса участвовать в выборах
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Значительные очереди к избирательным участкам говорят о фальсификации со стороны ЦИК Беларуси - СМИ
Значительные очереди к избирательным участкам говорят о фальсификации со стороны ЦИК Беларуси - СМИ
Центр управления полетом: как умные технологии помогают Кличко управлять мегаполисом
Центр управления полетом: как умные технологии помогают Кличко управлять мегаполисом
Видео
Все видео
"Повезло харьковчанам, повезет и киевлянам" - Добкин опубликовал забавный предвыборный ролик
"Повезло харьковчанам, повезет и киевлянам" - Добкин опубликовал забавный предвыборный ролик
"Большая стройка": до приезда Зеленского ночью клали асфальт
"Большая стройка": до приезда Зеленского ночью клали асфальт
Зеленскому рубили огурец саблей и селфилы с Михалком
Зеленскому рубили огурец саблей и селфилы с Михалком
Государство возместило 170 нардепам аренду жилья на 30 млн. Большинство из них - "слуги"
Государство возместило 170 нардепам аренду жилья на 30 млн. Большинство из них - "слуги"
"Если бы Россия не захватила Крым, то сюда пришли бы американцы" - Фокин три года назад
"Если бы Россия не захватила Крым, то сюда пришли бы американцы" - Фокин три года назад
Интервью
1/5
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 4635
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Просмотров: 1908
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 2394
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 1557
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1818
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
21 августа 2020
Просмотров: 72
Не закам'яніти на історичній дорозі
Часи Володимира Великого, доба Володимира Мономаха, режим Сталіна. Історичним періодам заведено давати імена вершителів. Наша незалежність поки що не ...
пятница, 21 августа 2020 23:30

В "Слуге народа" назвали причины по которым местные выборы могут отменить

  Комментировать
В &quot;Слуге народа&quot; назвали причины по которым местные выборы могут отменить
Рассказали о возможных причинах отмены местных выборов. Фото: Галичина

Местные выборы в Украине могут не состояться только в случае, если в стране будет введен режим чрезвычайного положения.

Пока никаких оснований для отмены выборов нет, заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире телеканала "Украина 24".

Он надеется, что в Минздраве будут оперативно подавать информацию для принятия решения о введении ЧП в отдельных регионах. И напомнил ситуацию 2018: когда тогдашний президент Петр Порошенко объявил военное положение в некоторых областях из-за атаки РФ на украинские корабли в Керченском проливе, выборы в объединенные общины в этих областях проходили позже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуга" объяснил, почему их политические борды расклеивали пожарной машиной

Напомним, местные выборы назначены на 25 октября.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В "Слуге народа" назвали причины по которым местные выборы могут отменить». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
20-летняя модель публикует максимально откровенные фото в мини-бикини
20-летняя модель публикует максимально откровенные фото в мини-бикини
12
 1 Просмотров: 70031
&quot;Готовятся боевики на территории Украины&quot; - министр обороны Беларуси
"Готовятся боевики на территории Украины" - министр обороны Беларуси Просмотров: 12087
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
3
 Просмотров: 8541
Сексуальная жена игрока сборной Украины очаровала снимками с пляжа
Сексуальная жена игрока сборной Украины очаровала снимками с пляжа
13
 Просмотров: 7876
&quot;Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами&quot; - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
 2 Просмотров: 4635
Политика
Зеленская рассказала, как вылечилась от коронавируса
Зеленская рассказала, как вылечилась от коронавируса 1 Просмотров: 1026
В НАБУ прокомментировали увольнение Холодницкого
В НАБУ прокомментировали увольнение Холодницкого Просмотров: 495
Новинского назвали коллаборантом, транслировал роспропаганду на телеканале в Украине
Новинского назвали коллаборантом, транслировал роспропаганду на телеканале в Украине Просмотров: 531
"Повезло харьковчанам, повезет и киевлянам" - Добкин опубликовал забавный предвыборный ролик
"Повезло харьковчанам, повезет и киевлянам" - Добкин опубликовал забавный предвыборный ролик
 Просмотров: 549
Зеленский обещает украинцам яркий футбол
Зеленский обещает украинцам яркий футбол Просмотров: 423
Больше всего комментируют
10
Известные украинцы обратились к Зеленскому с призывом не разрушать государство
9
Появились документы, в которых Украина соглашается на условия России относительно Донбасса - Климпуш-Цинцадзе требует объяснений Зеленского
4
Зеленский ответил на обвинения в использовании поездок для агитации
3
Зеленскому рубили огурец саблей и селфилы с Михалком
3
"Селюки и рагули" - Снежана Егорова обидно высказалась о военных
Голосов: 17464
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua