В "Слуге народа" назвали дедлайн запуска обязательного медицинского страхования

Медицинскую систему фактически разрушено — Радуцкий. ФОТО: Житомир.info

"Слуга народа" планирует в 2021-м запустить в Украине обязательное медицинское страхование.

Об этом в комментарии журналистам рассказал Михаил Радуцкий, потенциальный председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

"Наша цель в 2021-м ввести в Украине полноценное обязательном медицинском страховании", - сказал он.

"Мы считаем, что сегодня фактически разрушена (медицинская система. - Gazeta.ua), новую начали строить, но очень медленно. И не всегда в том направлении. И то, что было, оно разрушено, и не прошлым правительством, а многими правительствами. Сегодня надо ни в коем случае ничего не останавливать,потому что некуда останавливать. Надо исправлять некоторые ошибки и двигаться вперед", - добавил Радуцкий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Журналисты узнали наиболее вероятного соперника Супрун

Подготовительная депутатская группа утвердила кандидатуру Радуцкого на председателя Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. За назначение председателей комитетов вновь избранные народные депутаты должны проголосовать на пленарном заседании Верховной Рады.