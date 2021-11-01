В "Слуге народа" анонсировали "горячий" политический сезон

Корниенко прокомментировал понижение рейтинга "Слуги народа". Фото: Сергій Старостенко

С середины января начнется "горячий" политический сезон.

Об этом сказал первый вице-спикер, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью "Суспільне"

"Надеемся, что не будет оснований вводить локдаун. А дальше уже фактически с середины января начнем политический сезон, он снова будет горячий, потому что будут перевыборы, довыборы. В округе Антона Полякова покойного.

И, возможно, какие-то будут местные выборы, у нас там ушел в отставку мэр Запорожья, случилась трагедия в Кривом Роге, то есть есть предпосылки для местных выборов", - сказал Корниенко.

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Что касается снижения рейтинга президентской партии, то "слуга" сказал: "Это не первый раз происходит, если кто-то следит за политическим процессом, прошлой осенью также была корректировка".

"Связано тоже было с медийными манипуляциями, атаками вокруг местных выборов сначала, потом вокруг тарифной истории. Потом к весне мы увидели, что рейтинг стабилизировался, а потом даже пошел вверх.

Является ли это там какими-то основаниями делать дальновидные выводы – я их пока не делал, давайте ждать еще других опросов с одной стороны, с другой – следить за ситуацией и все-таки наступает время такое, еще у нас есть ноябрь – месяц промежуточный, а потом уже декабрь - начинаются праздники, люди меньше думают о политике, больше думают о том, как провести Новый год", - заявил Корниенко.

Народный депутат из группы "Партия "За будущее" Антон Поляков умер в Киеве в ночь на 8 октября. В его крови обнаружили алкоголь и метадон. 29 октября ЦИК назначил выборы в 206 округе в Чернигове, по которому избирался Поляков. Выборы пройдут 27 марта следующего года.