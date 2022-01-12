В случае агрессии РФ украинские военные будут воевать до последней капли крови – главнокомандующий ВСУ

Залужный пообещал воевать за Украину до "последней капли крови". Фото: 24 канал

В случае вооруженной российской агрессии против Украины военнослужащие Вооруженных сил будут защищать государство до последней капли крови.

"У меня есть Родина, которую я должен защищать. У нас есть вооруженные силы, которые должны быть готовы защищать нашу страну. Мы вообще ни на кого не собираемся нападать. Но мы будем защищать свою землю до последней капли крови", - заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в комментарии Sky News.

Залужный добавил, что он свою миссию – подготовку ВСУ к отражению российской агрессии – он выполняет хорошо. Украинские военные и так сдерживают российскую агрессию на Донбассе в течение восьми лет, и за эти годы они набрались опыта.

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Мы не страна в 2014 году. Украинская армия кардинально поменялась. Речь идет не только о военном ответе, но и об уверенности. Если произойдет нападение, мы ответим четко всеми возможными способами, заявили в МИД Украины.