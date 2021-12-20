В следующем году нардепам могут подключить дистанционное голосование

Стефанчук считает, что дистанционное голосование сохранит функции государства во время чрезвычайных ситуаций. Фото: Верховная Рада

В следующем году может появиться дистанционное голосование для народных депутатов.

Об этом сказал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук на канале "Інтер".

"Я недавно вернулся из Польши. И мне досадно было, что идея, с которой я обратился к народным депутатам еще два года назад, не восприняли. А сегодня все парламенты Европы имеют смешанную систему голосования", - рассказал он.

Система дистанционного голосования позволит сохранить работоспособность Рады в случае чрезвычайной ситуации - пандемии, агрессии со стороны России.

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"Мы продолжаем сейчас работу над этим законопроектом. Думаю, его внесут после нового года. Чтобы у нас был предохранитель и мы не потеряли управляемость в государстве" - говорит Стефанчук.

17 декабря народные депутаты провели последнее по графику очередное заседание Верховной Рады в этом году. Также собирались на внеочередное. Следующее заседание парламента намечено на 25 января. Следующие пять недель депутаты должны работать в комитетах и ​​с избирателями.