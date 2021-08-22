В СБУ создали памятные монеты с именем Баканова

Монеты раздали выпускникам Академии СБУ. Фото: УП

СБУ отчеканила памятные монеты с именем действующего главы службы Ивана Баканова.

Их раздали выпускникам Академии СБУ, передает "Українська правда".

"В этом году произошло стандартное вручение наград выпускникам Национальной Академии СБУ. Среди прочего им были вручены памятные коины (монеты), что является общепринятой практикой для многих спецслужб мира. Поэтому все попытки отдельных лиц трактовать это обычное событие под любым другим углом есть исключительно попыткой информационной манипуляции", - сообщила пресс-служба СБУ.

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В СБУ говорят, что это обычная практика для многих спецслужб других стран.

В Луцке ликвидировали мощную ботоферму, которая агитировала людей создавать "Малороссии" и "Новороссии" и присоединять весь Восток Украины к "великой России". Ботоферму финансировали представители РФ, сообщает СБУ. Средства агитаторы получали в иностранной валюте через российские платежные системы.