В СБУ говорят, что не обыскивают кума Путина

В СБУ говорят, что не ведут следственных действий по Медведчуку.

Служба безопасности Украины не проводит следственных действий касательно кума президента РФ Виктора Медведчука или других нардепов из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь". Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

В деле проводятся следственные действия, в СБУ пока не говорят, сообщает Hromadske

В среду, 8 декабря, нардеп от ОПЗЖ Ринат Кузьмин заявил, что СБУ проводит обыск в столичном здании на улице Большая Васильковская, 23-б. Здесь зарегистрированная организация Медведчука "Украинский выбор".

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Из-за полета народного депутата Юрия Бойко и его соратника Виктора Медведчука в Москву возбудили уголовное дело против сотрудников Государственной пограничной и Государственной авиационной службы. 3 марта Кабинет министров ввел запрет на нерегулярные рейсы между Украиной и Россией. 8 февраля Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против Медведчука. Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и государственную измену.