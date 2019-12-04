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среда, 04 декабря 2019 16:47

В СБУ говорят, что не обыскивают кума Путина

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В СБУ говорят, что не обыскивают кума Путина
В СБУ говорят, что не ведут следственных действий по Медведчуку.

Служба безопасности Украины не проводит следственных действий касательно кума президента РФ Виктора Медведчука или других нардепов из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь". Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

В деле проводятся следственные действия, в СБУ пока не говорят, сообщает Hromadske

В среду, 8 декабря, нардеп от ОПЗЖ Ринат Кузьмин заявил, что СБУ проводит обыск в столичном здании на улице Большая Васильковская, 23-б. Здесь зарегистрированная организация Медведчука "Украинский выбор".

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Из-за полета народного депутата Юрия Бойко и его соратника Виктора Медведчука в Москву возбудили уголовное дело против сотрудников Государственной пограничной и Государственной авиационной службы.

3 марта Кабинет министров ввел запрет на нерегулярные рейсы между Украиной и Россией.

8 февраля Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против Медведчука. Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и государственную измену.

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Дата
04
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