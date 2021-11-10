В российских СМИ началась истерика после призыва Порошенко ввести адские санкции против режима Путина

Лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко призвал Запад ввести "адские" санкции против режимов Путина и Лукашенко. Фото: РБК-Украина

В российских СМИ началась истерика после заявления пятого президента Петра Порошенко, требующего от Запада ввести "адские" санкции из-за миграционного кризиса на границах ЕС против режимов Путина и Лукашенко. Представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на заявление Порошенко в своем телеграмм-канале.

Захарова процитировала заявление Порошенко, правда, убрала с него жесткие оценки Путина, оставив лишь упоминание о Лукашенко.

"Выражаем искреннюю солидарность и поддержку дружественным Польше и Литве, которые противостоят циническому инспирированному Лукашенко и Путиным миграционному нашествию. Призываю международное сообщество активно действовать, чтобы не допустить гуманитарной трагедии и наказать виновных. Наименьшим международным накзанием стало бы введение адских санкций не только против режима Лукашенко, но и настоящего "кукловода" и врага демократического мира – Путина", - говорится в заявлении Порошенко.

Захарова, в частности, заявила, что Россия была вынуждена "принять на своей территории сотни тысяч украинцев, предоставив кому-то гражданство, кому-то временное убежище, кому-то материальную и медицинскую помощь".

Представительницу российского МИД разозлило требование Порошенко относительно "адских" санкций, а ее заявление "молчать, молиться и думать об аде" широко разошлось в российских СМИ. В частности, ее распространили издания из пропагандистского кремлевского пула ТАСС, RT, РИА "Новости" и другие.

Пятый президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко 9 ноября призвал западных партнеров ввести так называемые "адские" санкции не только против белорусского диктатора Лукашенко, но прежде всего против Путина, который является главным "кукловодом" миграционного кризиса на границах Европейского Союза.