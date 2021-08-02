В России против Коломойского открыли дело - СМИ

Коломойскому в Росии грозит до 20 лет тюрьмы. Фото: УНИАН

В России возбудили уголовное дело в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского, сообщает в Telegram Baza. Его подозревают в создании преступной банды, кторая якобы воровала нефть.

Коломойскому грозит до 20 лет тюрьмы. В сообщении пишут, что дело возбудили 27 июля. Сейчас на официальном сайте российских правоохранителей информации об открытии такого дела нет.

В 2007 году российская нефтяная компания "Татнефть", которая участвовала в создании украинской компании "Укртатнафта", перешла к Коломойскому. Российские следователи через более 10 лет решили взяться за расследование этого перехода. Правоохранители РФ считают, что в декабре 2006-го Коломойский вместе с другими крупными украинскими предпринимателями - Геннадием Боголюбовым, Александром Ярославским и Павлом Овчаренко создали преступное сообщество, чтобы воровать нафту. Якобы украли у ПАО "Татнефть" $4 млрд.

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Якобы ПАО "Укртатнафта" получила крупную партию нефти, а затем Коломойский отстранил от работы менеджеров и акционеров с российской стороны. Нефть же украинские предприниматели как будто оставили себе.

Олигарх Игорь Коломойский сейчас живет в Днепре и не может выехать за пределы Украины. Об этом рассказал мэр города Борис Филатов. 5 марта США ввели санкции против Коломойского. Ему и семье запретили въезд в страну. Состояние Игоря Коломойского оценивают в $1,8 млрд. На $0,8 млрд больше по сравнению с 2020-м, по данным издания "Форбс Украина".