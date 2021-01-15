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пятница, 15 января 2021 11:06

В России ищут двойников Зеленского. Спецслужбы подозревают провокацию

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Мониторинг российского информационного пространства обнаружил подозрительную активность, которая указывает на вероятную подготовку информационных провокаций, направленных против президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщил источник в аналитическом отделе одной из украинских спецслужб.

 

Поводом для таких прогнозов стало сообщение о поиске мужчин, максимально похожих на главу украинского государства. Его распространила российская компания "Телепропуск" через собственный сайт.

Формальный повод поиска двойников украинского президента - участие в сценах-реконструкциях для документального кино. За два дня съемок (8 часов работы) обещают 10000 рублей.

Аналитики считают, что документальные съемки могут быть лишь прикрытием для деятельности спецслужб. Это стандартная схема для поиска двойников и актеров, которые затем могут использоваться для провокаций и шпионской деятельности. К тому же, агентство "Телепропуск" - довольно известная в своей области компания, которая занимается подбором актеров и массовки в основном для телешоу.

Она работает на рынке более 10 лет и тесно связана с российским центральным телевидением, которое является не только инструментом агрессивной пропаганды РФ, но и средством информационной войны, в частности, против Украины.

Напомним, что в декабре 2020 году Путин не поздравил Зеленского с Новым годом, хотя в 2019 президенты Украины и РФ обменялись приветствиями.

golos.ua
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