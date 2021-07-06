В России ФСБ задержала консула Эстонии

В России задержали консула Эстонии. Фото: Astv

В Санкт-Петербурге ФСБ задержала консула Эстонии Марта Лятте.

Причиной задержания стало якобы получения закрытой информации. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

"Федеральная служба безопасности Российской Федерации в городе Санкт-Петербурге задержала с поличным во время получения от российского гражданина материалов закрытого характера эстонского дипломата - консула Генерального консульства Эстонской Республики в Санкт-Петербурге Марта Лятте", - говорится в сообщении.

В ФСБ заявили о явно враждебном характере деятельности консула в отношении РФ и пообещали принять меры в соответствии с нормами международного права.

В Министерстве иностранных дел Эстонии заявили, что задержанный в Санкт-, сПетербурге эстонский консул Март Лятте находится под стражей. В ведомстве заявили, что дело против Лятте является вымыслом и необоснованным обвинениям.

По словам руководителя отдела по связям с общественностью Министерства иностранных дел Эстонии Аари Леммик, консул находился на рабочей встрече в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете. Через полтора часа после того, как он покинул встречу, его задержали сотрудники ФСБ.

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По его словам, это дело является вымыслом и необоснованным обвинениям.

"Мы можем подтвердить, что это выдумка и совершенно необоснованное обвинение. С точки зрения Эстонии, этот инцидент иллюстрирует тот факт, что Россия выбрала путь конфронтации в своих отношениях вместо того, чтобы быть конструктивной и вернуть назад эту негативную тенденцию в отношениях с Европейским Союзом. для нас это еще один пример того, что Россия не заинтересована в конструктивных отношениях со своими соседями", - заявил Леммик.

Министерство иностранных дел осуждает задержание Лятте и называет его провокационным.

В оккупированном Крыму задержанному журналисту издания "Радио Свобода" Владиславу Есипенко продлили содержание в СИЗО на полгода.