В РФ украинца приговорили к более чем шести годам заключения в тюрьме

В России гражданина Украины Сергея Швиденко обвинили в подготовке и кураторстве "диверсионной группы". Его засудили к шести годам и шести месяцам колонии строгого режима.
Об этом сообщает ТАСС.
Российская ФСБ утверждает, что Швиденко с территории Украины "координировал подготовку и кураторство "диверсионной группы", направленной на территорию России".
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Речь идет о крымчанах, которых по надуманному обвинению в "подготовке теракта" схватили в 2016 году: Дмитрия Штибликова, Алексея Стогния, Глеба Шаблия, Алексея Бессарабова и Владимира Дудко.
Их обвинили в том, что они планировали совершить подрыв башни радиомобильной газотурбинной электростанции, склада горюче-смазочных материалов и мачты радиоцентра Черноморского флота ВМС России.
Дело о подрывной деятельности россияне сфабриковали в 2016-м. Дудку и Бессарабова в 2019 году Севастопольский городской "суд" приговорил к 14 годам лишения свободы. Сергей Швиденко был арестован в июле 2021-го.
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