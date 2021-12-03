В РФ украинца приговорили к более чем шести годам заключения в тюрьме

Дудко и Бессарабов получили до 14 лет тюрьмы. Фото: fotolia.com

В России гражданина Украины Сергея Швиденко обвинили в подготовке и кураторстве "диверсионной группы". Его засудили к шести годам и шести месяцам колонии строгого режима.

Об этом сообщает ТАСС.

Российская ФСБ утверждает, что Швиденко с территории Украины "координировал подготовку и кураторство "диверсионной группы", направленной на территорию России".

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Речь идет о крымчанах, которых по надуманному обвинению в "подготовке теракта" схватили в 2016 году: Дмитрия Штибликова, Алексея Стогния, Глеба Шаблия, Алексея Бессарабова и Владимира Дудко.

Их обвинили в том, что они планировали совершить подрыв башни радиомобильной газотурбинной электростанции, склада горюче-смазочных материалов и мачты радиоцентра Черноморского флота ВМС России.

Дело о подрывной деятельности россияне сфабриковали в 2016-м. Дудку и Бессарабова в 2019 году Севастопольский городской "суд" приговорил к 14 годам лишения свободы. Сергей Швиденко был арестован в июле 2021-го.