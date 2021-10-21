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четверг, 21 октября 2021 09:40

В рейтинге партий смена лидера, на первое место вышла "Европейская Солидарность" - КМИС

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В рейтинге партий смена лидера, на первое место вышла &quot;Европейская Солидарность&quot; - КМИС
Партию "ЕС" назвали главной оппозиционной силой в Украине. Фото: Европейская Солидарность

"Европейская Солидарность" вышла на первое место в рейтинге политических партий.

Такие данные социологического опроса Киевского международного института социологии.

Партию "ЕС" также назвали главной оппозиционной силой в Украине.

На выборах в Верховную Раду партия "Европейская Солидарность" имеет поддержку 15,7% среди тех, кто определился с выбором. Партия "Слуга народа" на втором месте - за нее готовы проголосовать 15.5% тех, кто определился. Третье-четвертое место делят партии "Батькивщина" (13,6%) и "ОПЗЖ" (13%).

Другие партии: "Сила и честь" (8,6%), "Наши" (5,7%), РПЛ (5,6%), "Украинская стратегия Гройсмана" (5,6%). Остальные политические силы имеют значительно более низкую поддержку.

Наибольшее количество опрошенных (27,2%) считает "Европейскую Солидарность" главной оппозиционной силой. Партию ОПЗЖ - 24,3%. Еще 17,5% назвали "Батькивщину". Партию "Голос" назвали 4,4%.

Большинство респондентов - 55,5% - отмечают, что финансовое положение их семьи за последние 2 года ухудшилось. Об улучшении говорят 10,7% респондентов, а еще 32,9% утверждают, что ничего не изменилось.

Более 70% возлагают ответственность за экономический кризис на власть. В частности, 42,1% респондентов говорят о высоком уровне коррупции, а 31,2% - о некомпетентности власти. Пандемию коронавируса считают причиной кризисных явлений 12,1%, войну на Донбассе - 8,5%.

29,9% считают нынешнюю власть хуже предыдущей. По мнению 44,9% респондентов нынешняя власть не отличается от предыдущей. 22% считают нынешнюю власть лучше.

Как известно, КМИС также обнародовал президентские рейтинги. По данным опроса, рейтинг Владимира Зеленского за месяц обвалился на 9%. Социологи связывают падение электоральной поддержки президента и его партии с последними скандалами Pandora Papers и "вагнергейт", а также с экономическим кризисом в стране.

Всеукраинский опрос "Социально-политическая ситуация в Украине" проводился КМИС с 15 по 18 октября 2021 года методом телефонных интервью с использованием компьютера по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Автономной республики Крым. Всего было опрошено 1200 респондентов, погрешность не превышает 3,2%.

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