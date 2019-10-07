В Раду внесли законопроект о прослушке нардепов

Его должны принять до 1 января 2020 года, ФОТО: Facebook-страница "Слуги народа"

В Верховную Раду внесли законопроект, которым предлагают разрешить прослушку нардепов.

Об этом на брифинге заявили нардепы "Слуги народа" Галина Янченко и Денис Монастырский, передает "РБК-Украина".

Его должны принять до 1 января 2020 года, указал Монастырский. Рассматривать документ будет комитет по вопросам правоохранительной деятельности, который он возглавляет.

"1 января вступают в силу изменения в Конституцию. С этого момента возникают все основания для признания неконституционными существующие нормы, и в КПК, и в законе" О статусе народного депутата ". Поэтому срок для принятия данного законопроекта - фактически до 1 января 2020 года" .

Янченко добавила, что его подписали полсотни депутатов "Слуги народа". Документ должен внести изменения в три закона - КПК, закон "О статусе народного депутата" и "О регламенте Верховной Рады".

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10 сентября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, который предлагает отменить так называемые правки Лозового и предоставить следственным органам НАБУ и ГБР возможность прослушивать чиновников. 19 сентября Рада его не приняла. Законопроект отправили на доработку.