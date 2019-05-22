В Раду проходят партии Зеленского, кума Путина, Порошенко, Тимошенко и Смешко - опрос

"Слуга народа" и партия кума Путина проходят в парламент. Фото: "Обозреватель"

Партия "Слуга народу" президента Владимира Зеленского является лидером электоральных симпатий среди политических сил, за ней следуют "Опозиційна платформа - За життя" и "БПП "Солідарність".

Об этом свидетельствуют результаты опроса группы "Рейтинг".

На вопрос "Если бы парламентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, то как бы вы проголосовали?", политсилу "Слуга народу" готовы поддержать 43,8% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями (и 33,3% среди всех опрошенных), пишет "Інтерфакс-Україна"

За "Опозиційна платформу - За життя" - 10,5% определившихся с выбором (и 8,1% среди всех опрошенных), "БПП "Солідарність" - 8,8% (6,4%), ВО "Батьківщина" - 7,3% (5,5%). Партия "Сила і честь" экс-главы СБУ Игоря Смешко готовы поддержать 5,1% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями (3,8% всех опрошенных).

Ниже проходного в Верховную Раду 5-процентного барьера набирают партия Святослава Вакарчука - 4,6% (3,4%), Радикальна партія Олега Ляшко - 3,3% (2,5%) и "Опозиційний блок" - 3,2% (2,4%). Другие партии набирают менее 3%.

Антирейтинг партий возглавляет "БПП "Солідарність" - ее ни при каких обстоятельствах не поддержали бы 51,9%.

Опрос проводился 16-21 мая среди украинцев возрасте от 18 лет и старше. Опрошено 2 тыс. респондентов путем личного формализованного интервью (face-to-face). Погрешность не более 2,2%.

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20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Во время речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров шестой президент назвал проблемой и призвал уйти в отставку. Вчера Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.