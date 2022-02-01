В Раду попадают пять партий, "Слуга народа" не первые - опрос

Сейчас в парламенте есть пять фракций и две группы. Фото: Facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, то в парламент точно попали бы пять партий.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова с 28 по 31 января.

За "Європейська солідарність" проголосовали бы 25,2% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился.

5% барьер преодолели бы еще четыре партии:

"Слуга народу" - 18,4%

"Батьківщина" - 12,6

ОПЗЖ - 9%

"Розумна політика" экс-спикера Дмитрия Разумкова – 8,7%.

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На грани погрешности – партия "Наші" бывшего "регионала" Евгения Мураева – 5,3%, "Сила і честь" Игоря Смешко – 4,8%.

Социологи опросили 1206 респондентов во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность исследования не превышает 2,9%.

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, то за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали 26% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился.