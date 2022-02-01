В Раду попадают пять партий, "Слуга народа" не первые - опрос

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, то в парламент точно попали бы пять партий.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова с 28 по 31 января.
За "Європейська солідарність" проголосовали бы 25,2% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился.
5% барьер преодолели бы еще четыре партии:
"Слуга народу" - 18,4%
"Батьківщина" - 12,6
ОПЗЖ - 9%
"Розумна політика" экс-спикера Дмитрия Разумкова – 8,7%.
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На грани погрешности – партия "Наші" бывшего "регионала" Евгения Мураева – 5,3%, "Сила і честь" Игоря Смешко – 4,8%.
Социологи опросили 1206 респондентов во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность исследования не превышает 2,9%.
Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, то за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали 26% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился.
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