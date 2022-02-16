В Раду могут пройти семь партий, лидирует "Евросолидарность" — опрос КМИС

Семь партий имеют шансы попасть в Верховную Раду, наибольшая поддержка — у Европейской солидарности. Фото: пресс-служба ВР

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, то семь партий имели бы шансы преодолеть 5%-ый проходной барьер.

По данным опроса КМИС, лидирует в партийном рейтинге "Европейская солидарность", которую поддерживают 15,5% среди всех респондентов и 22,9% среди тех, кто намерен голосовать.

На втором месте находится "Слуга народа" с поддержкой 11,1% и 16,4% соответственно.

Третье место делят партии "Батькивщина" (соответственно, 7,8% и 11,5%) и "ОПЗЖ" (6,8% и 10,1%).

Кроме того, более 5% имеют партии "Наши" (4,2% и 6,2%), "Разумная политика" (3,9% и 5,8%) и "Сила и честь" (3,5%). 5,1%).

Другие партии имеют более низкую поддержку.

"По сравнению с декабрем 2021 года в случае практически всех партий (в т.ч. лидеров-партий) разница в рейтинге — в пределах погрешности… Только в случае партий "Сила и честь" и "Голос" имеет место некоторое снижение рейтинга. В то же время, если в декабре 2021 года разница между "ЕС" и "Слугой народа" была в пределах статистической погрешности (т.е. формально партии делили первое место), то сейчас "ЕС" имеет "чистое" первое место, а "Слуга народа" — второе место", — отметили социологи.

Опрос проводился 5−13 февраля. Методом телефонных интервью с использованием компьютера было опрошено 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (возраст 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.