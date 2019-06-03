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понедельник, 03 июня 2019 20:28

В Раде зарегистрировали законопроект о незаконном обогащении чиновников

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В Раде зарегистрировали законопроект о незаконном обогащении чиновников
Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о наказании за незаконное обогащение. Фото: Prm

В Верховной Раде по инициативе президента Владимира Зеленского зарегистрировали законопроект о наказании за незаконное обогащение чиновников.

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов" №10358 размещен на сайте паралмента.

Как отмечается, законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины положениями, устанавливающими уголовную ответственность за приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем на 12 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан превышают его законные доходы.

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Также в законопроекте говорится о том, чтобы на законодательном уровне решить вопрос по обеспечению надлежащего функционирования института взыскания необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Инициатором проекта закона является президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает важность борьбы с контрабандой и требует от СБУ в течение 2 недель продемонстрировать первые результаты работы. Об этом он заявил на встрече с и.о. председателя СБУ Иваном Бакановым.

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Дата
03
июня

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Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
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