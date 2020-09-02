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среда, 02 сентября 2020 00:11

В Раде заговорили об отставке министров

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В Раде заговорили об отставке министров
В Раде допустили отставку министров экономики и финансов. Фото: РБК

Министров экономики Игоря Петрашко и финансов Сергея Марченко в ближайшее время могут отправить в отставку.

"Я думаю, что такая ситуация назревает... Экономический блок у нас представлен министром экономики и финансов. Я думаю, что в первую очередь речь идет именно об этих лицах", - сказал первый заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, кадровые решения будут приниматься после 15 сентября. То есть после того, как Кабинет министров предложит Верховной Раде проект государственного бюджета на 2021 год.

"Все будет зависеть от одного - насколько эффективная и качественная работа будет проведена над проектом государственного бюджета Украины и насколько парламенту будут предложены новые подходы по преодолению последствий, вызванных Covid-19", - отметил Стефанчук.

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков 1 сентября заявил, что пока нет никаких инициатив по отставке Кабинета министров уже этой осенью. Денис Шмыгаль стал премьер-министром 4 марта 2020 года, сменив на этом посту Алексея Гончарука.

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