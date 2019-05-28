В Раде заговорили о премьере Тигипко или Тимошенко

Бывший "регионал" Сергей Тигипко может стать премьером, говорят в кулуарах. Фото: УНІАН

Бизнесмен, бывший "регионал" и руководитель Приватбанка Сергей Тигипко может стать будущим премьер-министром. Об этом заявила заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко в кулуарах во вторник.

На вопрос: "После формирования новой коалиции, кто может быть следующим премьером?" Луценко ответила:

"Думаю, в команде Зеленского найдутся кандидатуры. Судя по тому, какие заявления делает Юлия Владимировна Тимошенко, она будет предлагать себя на премьера.

Есть слухи о том, что и Тигипко рассматривается как один из кандидатов.

Будут присматриваться к кандидатуре кого-то из Нафтогаза Украины.

В то же время Луценко похвалила правительство премьера Владимира Гройсмана.

"Гройсман - это была креатура Блока Петра Порошенко. Никаких замечаний у нас к правительству нет. Принятый вовремя бюджет, разработанная стратегия на 3 года, большое количество реформ, выплаты, много социальных программ, серьезное финансирования армии. Реформа образования, медицины", - сказала она.

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Компания Сергея Тигипко заплатила за столичный завод "Кузня на Рибальському" около $300 млн. Об этом сообщила в системе раскрытия Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовом рынке.