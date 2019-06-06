В Раде требуют от президента представлений на новых министров

Профильный комитет высказался против увольнения Полторака. Фото: InfoResist

Президент Владимир Зеленский должен внести в парламент кандидатуры на назначение глав СБУ, Минобороны и МИД.

Об этом с трибуны парламента объявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

"После обеда будем рассматривать увольнение с должностей глав СБУ, Министерства обороны, Министерства иностранных дел. Обращаемся к президенту безотлагательно внести в парламент кандидатуры главы СБУ, министра обороны и министра иностранных дел, ведь они являются членами СНБО и должны принимать участие в этих заседаниях", - заявил Бурбак.

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Сегодня парламент рассмотрит президентские проекты постановлений об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина, главы Минобороны Степана Полторака и руководителя Службы безопасности Василия Грицака. Накануне парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны передал на голосование депутатам указ об увольнении Грицака и Климкин, однако высказался против увольнения Полторака.