В Раде сообщили, сколько собрали подписей за импичмент Порошенко

14 мая в парламенте начали сбор подписей за импичмент президента. Фото: press24.net

В парламенте за день собрали четыре подписи за импичмент президенту Петру Порошенко.

Об этом сообщил внефракционный нардеп Юрий Деревянко, который инициировал сбор подписей.

"Уже четыре подписи есть за вчерашний день", - отметил Деревянко.

Он подчеркнул, что только Верховная Рада может начать расследование деятельности президента. Другие органы таких полномочий не имеют.

"Первый шаг - это сбор подписей. Необходимы 226, чтобы расследовать 11 преступлений, которые совершил президент. Второй шаг - это голосование за инициирование импичмента. Третий - это создание ВСК, где нам придется усовершенствовать законодательство (выписать процедуру импичмента. - Gazeta.ua), которого в этой части не существует", - сказал нардеп.

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14 мая в Верховной Раде начали сбор подписей депутатов за импичмент президенту Петру Порошенко. По Конституции, президент может быть смещен с поста Верховной Радой в случае совершения им государственной измены или иного преступления. Вопрос об устранении инициируется большинством от конституционного состава Рады.