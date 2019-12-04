В Раде согласовали кандидатуру председателя комитета вместо фигуранта секс-скандала Яременко

Ясько возглавляет украинскую делегацию в ПАСЕ. Фото: lb.ua

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента поддержал проект постановления об увольнении нардепа Богдана Яременко с должности главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

В тоже время согласовали назначение на эту должность нардепа от "Слуги народа" Елизаветы Ясько, пишет "Укрінформ"

Решение приняли на заседании 4 декабря.

Ранее фракция "Слуга народа" на своем заседании поддержала кандидатуру председателя постоянной делегации в ПАСЕ Ясько.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуга народа" Яременко: фотографам в Раде нужно сделать ограничения

Журналисты зафиксировали переписку народного депутата Богдана Яременко якобы с девушкой Алиной на сайте знакомств. Она предлагает политику секс и расписывает подробности. Яременко заявил, что сфабриковал переписку, чтобы подловить журналистов. Позже обвинил журналистов в краже личной информации и пригрозил уголовной ответственностью. В ответ на это журналисты опубликовали другие переписки нардепа с женщинами.