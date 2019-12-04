В Раде согласовали кандидатуру председателя комитета вместо фигуранта секс-скандала Яременко

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента поддержал проект постановления об увольнении нардепа Богдана Яременко с должности главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.
В тоже время согласовали назначение на эту должность нардепа от "Слуги народа" Елизаветы Ясько, пишет "Укрінформ"
Решение приняли на заседании 4 декабря.
Ранее фракция "Слуга народа" на своем заседании поддержала кандидатуру председателя постоянной делегации в ПАСЕ Ясько.
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Журналисты зафиксировали переписку народного депутата Богдана Яременко якобы с девушкой Алиной на сайте знакомств. Она предлагает политику секс и расписывает подробности. Яременко заявил, что сфабриковал переписку, чтобы подловить журналистов.
Позже обвинил журналистов в краже личной информации и пригрозил уголовной ответственностью.
В ответ на это журналисты опубликовали другие переписки нардепа с женщинами.
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