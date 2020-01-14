В Раде сделали первый шаг к лишению Ахметова миллиардных льгот

Решение о льготах принимал прошлый парламент. Фото: УНИАН

Комитет по вопросам налоговой и финансовой политики поддержал отмену льготы, которой освобождался от уплаты НДС импорт энергетического оборудования для солнечных и ветроэлектростанций.

Об этом сообщил народный депутат Андрей Герус, пишет "Економічна правда"

Выгодоприобретателями этой льготы были компании, которые строили СЭС и ВЭС и "запускались по самым высоким в мире "зеленым" тарифам".

"Проигрывали от этой льготы украинские производители энергетического оборудования, платили весь входной НДС и были в неравных (худших) условиях по сравнению с импортом. Такие заводы есть в Виннице, Краматорске и так далее. Также проигрывал государственный бюджет, который из-за этой льготы недополучил около 10 млрд грн в 2019 году", – рассказал Герус.

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"В предыдущем парламенте эту НДС-льготу пробовали протолкнуть в законопроект о защите детей, а потом ее же протолкнули вместе с правкой о НДС-льготе для электрокаров", – напомнил он.

В декабре 2018 года Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс об освобождении от НДС ввоза электромобилей, содержавшие также норму о налоговой льготе импорта оборудования для электростанций из возобновляемых источников энергии. По ним, импортеры оборудования для солнечных и ветряных электростанций не должны были платить НДС до 2020 года. Журналисты сообщали, что олигарх Ринат Ахметов сэкономит около 3 млрд грн, которые ему не придется платить в бюджет в виде налогов при ввозе оборудования.