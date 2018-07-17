Рада разрешила Ахметову не платить налогов на 3 млрд грн

Верховная Рада приняла решение в пользу олигарха Рината Ахметова. Фото: открытые источники

Сайт Верховной Рады опубликовал новость о принятии поправки, которая позволит холдингу ДТЭК олигарха Рината Ахметова не платить более 3 млрд грн налогов.

Об этом сообщает Bihus.Info

Согласно со всеми остальными документами на сайте парламента, в частности стенограммой заседания и официальными результатами голосования, норма об отмене НДС для импортеров оборудования возобновляемой энергетики на самом деле не была поддержана, пишут журналисты. В сессионном зале 3 июля за эту поправку проголосовали только 155 депутатов при необходимых 226.

Вместе с тем опубликована новость о том, что скандальная льгота проголосована.

"Временно, до 1 января 2020 года, освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта оборудования, оборудования, комплектующих, которые [...] предназначены для производства энергии из возобновляемых источников энергии", - говорится в сообщении.

По данным одного из ведущих рейтинговых агентств FITCH, ДТЭК планирует вложить в строительство "зеленых энергостанций" 445 млн евро в 2018 году и 285 млн евро в 2019 году. Более половины средств пойдет именно на импортное оборудование.

По подсчетам, поправка нардепов помогла бы Ахметову сэкономить более 3 млрд грн. Соответственно, эта сумма не попала бы в бюджет.

Скандальную поправку внесли в законопроект, касающийся выплаты алиментов. В тексте к 1-му чтению ее не было, она появилась там накануне голосования закона во 2-м чтении после прохождения Комитета налоговой и таможенной политики. Инициатором поправки назвал себя депутат из фракции "Народный фронт" Юрий Вознюк.

Текст принятого закона появится в открытом доступе только после подписи президента, напоминает СМИ.

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Ринат Ахметов стал единственным украинцем, который попал в список 500 самых богатых людей мира по версии американского издания Bloomberg. За последний год состояние украинского олигарха увеличились на $ 994 млн.