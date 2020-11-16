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понедельник, 16 ноября 2020 09:34

В Раде рассказали, когда рассмотрят вопрос конституционного кризиса

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В Раде рассказали, когда рассмотрят вопрос конституционного кризиса
2 ноября Дмитрий Разумков предложил вернуть э-декларирования в первоначальном виде. Фото: УНН

В повестке дня Верховной Рады на этой пленарной неделе 17-20 ноября могут появиться законопроекты, направленные на урегулирование конституционного кризиса, возникшего после решения Конституционного суда Украины об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Об этом рассказала заместительница председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук телеканалу "Украина 24".

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"В предварительной повестке дня работы Рады нет до голосования никаких законопроектов по КСУ, но это не значит, что они не появятся, например, в понедельник. Будет согласительный совет - там должны выставить приоритеты. Есть законопроект Разумкова, который уже готов к рассмотрению, получил положительное решение комитета антикоррупционной политики, который рассмотрел альтернативный законопроект. То есть каким-то причинам не рассматривать его нет. Разве что Разумков настаивал, что он хотел бы после выздоровления (от Covid-19. - Gazeta.ua) сам его представить в Раде. Здесь вопрос в нему", - сказала она.

27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.

Президент внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда.

В свою очередь председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков внес альтернативный проект закона. Он предложил вернуть э-декларирования в первоначальном виде.

4 ноября депутаты от партий "Голос" и "Слуга народа" зарегистрировали законопроект, который блокирует работу Конституционного суда Украины.

5 ноября зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О Конституционном суде Украины", который предлагает увеличить минимально необходимое количество голосов с 10 до 12 для принятия решения Большой палатой КСУ.

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16
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