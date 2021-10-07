В Раде Путину на его день рождения напомнили, что он х*йло

В Украине Путину придумали прозвище "х*йло" в 2014 году. Фото: Getty Images

В Верховной Раде назвали президента страны-агрессора РФ Владимира Путина "х*йлом".

Это произошло во время выступления с трибуны народного депутата от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко. Он выступал в качестве кандидата на должность спикера.

"Знаете, сегодня в мире есть именинник. Его имя Владимир Путин.

Давайте вместе напомним этому имениннику украинскую народную песню: Путин...".

На это депутаты в зале громко ответили "Х*йло".

"Ла, ла, ла, ла, ла, ла", - продолжил Гончаренко.

7 октября Путину исполнилось 69 лет.

Припевку "Путин - х*йло" впервые выполнили болельщики футбольного клуба "Металлист" в Харькове на совместном марше с фанами "Шахтера". Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.