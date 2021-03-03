В Раде провалили законопроект о госизмене. Власть обвинили в подыгрывании Медведчуку

Медведчук с Путиным встречаются в России, июль 2019 года. Фото: Reuters

Сегодня комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, который возглавляет народный депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский, провалил законопроект о запрете сепаратных переговоров с представителями государства-агрессора. Об этом сообщил соавтор документа, нардеп от "Голоса" Андрей Осадчук.

"Власть до сих пор не поддерживает законопроект, которым сепаратные переговоры предлагается признать государственной изменой и ввести за них уголовную ответственность с лишением свободы на 13-15 лет и возможной конфискацией имущества.

Если бы такой закон приняли еще более года назад, это бы значительно ослабило ресурсы и возможности Медведчука и его сторонников и упростило доказательства против них дел в судах.

Среди прочего законопроект не допускает использования медиа для распространения информации, что оправдывает преступление агрессии против Украины и/или оккупации территории Украины, и предусматривает за эти действия наложение штрафа в размере 25 процентов от размера лицензионного сбора.

Шума вокруг блокировки пропагандистских телеканалов и спекуляций о якобы ущемления свободы слова тоже можно было бы избежать", - сказал Осадчук.

Одной рукой власть блокирует телеканалы нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а другой - сохраняет для него возможность вести переговоры с Путиным, заявили в "Голосе".

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В марте позапрошлого года тогдашний кандидат в президенты Бойко вместе с Медведчуком ездили в Москву к премьеру РФ Дмитрию Медведеву. Из-за полета возбудили уголовное дело против сотрудников Государственной пограничной и Государственной авиационной службы. Потом Бойко с Медведчуком в Санкт-Петербурге встречались с председателем российского Газпрома Алексеем Миллером. 7 лет продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.