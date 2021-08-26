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четверг, 26 августа 2021 11:46

В Раде предлагают запретить награждать госслужащих

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В Раде предлагают запретить награждать госслужащих
Власенко предлагает внести изменения в законодательные акты, в том числе в закон о государственных наградах. Фото: "Укринформ"

В Верхоний Раде предлагают запретить награждать государственных служащих и отменить "почетные звания". Такой законпроект зарегистрировал народный депутат от ВО "Батькивщина" Сергей Власенко.

"Государственных служащих не могут награждать государственными наградами, отмечающие таких государственных служащих за надлежащее и (или) добросовестное выполнение ими своих служебных обязанностей. Запрещается проводить награждение государственными наградами по случаю государственных праздников, юбилеев, годовщин, памятных дат, личных событий", - говорится в законопроекти.

Власенко предлагает внести изменения в законодательные акты, в том числе в закон о государственных наградах.

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В пояснительной записке утверждают, что сейчас государственные награды Украины, в силу их огромного массива, не воплощают в себе высшую форму награждения граждан за выдающиеся заслуги перед страной и украинским народом, а служат лишь способом решения сугубо практических вопросов.

Предлагают, что "лица, награжденные государственными наградами, а также лица, в отношении которых принято решение о награждении государственными наградами, имеют право отказаться от них".

Президент Владимир Зеленский наградил орденом "За заслуги" II степени мэра Бучи Анатолия Федорука, который называл майдановцев "террористами". Федорук неизменно возглавляет Бучу с 1998 года. В 2014 году поддержал тогдашнего президента Виктора Януковича и выступил против Майдана.

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Дата
26
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